Владелец известного алкомаркета в Череповце задолжал 200 тысяч рублей
Мужчина не платил коммунальные платежи и налоги, судебные приставы лично предупредили хозяина
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В городе металлургов судебные приставы посетили алкомаркет на улице Беляева. Филиал известной сети магазинов с алкогольной продукцией не оплатил налоги и коммунальные платежи на сумму более 200 тысяч рублей. Пока хозяина только предупредили, но через 10 дней магазин арестуют, а помещение выставят на продажу.
Приставы тем временем обходят и других должников - в I отделе в работе более четырех тысяч дел, сумма долгов превышает 40 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU