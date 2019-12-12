Владелец известного алкомаркета в Череповце задолжал 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-12T17:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе металлургов судебные приставы посетили алкомаркет на улице Беляева. Филиал известной сети магазинов с алкогольной продукцией не оплатил налоги и коммунальные платежи на сумму более 200 тысяч рублей. Пока хозяина только предупредили, но через 10 дней магазин арестуют, а помещение выставят на продажу.

Приставы тем временем обходят и других должников - в I отделе в работе более четырех тысяч дел, сумма долгов превышает 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU