III международный промышленный форум провели в Череповце

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-12T17:18:59+03:00

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В городе металлургов прошел международный промышленный форум, который стал площадкой для подведения итогов года и планированию будущего. Участники конференции обсуждали перспективы развития промышленной инфраструктуры.

Пленарную сессию посвятили темам «Умный город» и экологические технологии. Власти Череповца рассуждали о планах комплексного освоения новых территорий и внедрению экоквартала в районе улицы Рыбинской. 107 микрорайон будет первопроходцем - чиновники собираются реализовать концепцию жилых дворов без автомобилей с сохранением 7 гектаров леса. Кроме того, обсуждали строительство моста через Шексну, развитие Зашекснинского района.

Итоговую резолюцию, возникшую в результате форума, планируют направить профильным органам гос власти и институтов.

ИСТОЧНИК KP.RU