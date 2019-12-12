Вологодская пара организовала наркопритон на улице Залинейной

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-12T14:21:14+03:00

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В Вологде полицейские раскрыли наркопритон, в котором готовили кустарным способом наркотик дезоморфин. С января по май 2019 года 28-летняя вологжанка и ее любовник - 45-летний мужчина из Кадуйского района предоставляли свою жилплощадь под место для употребления наркотиков. Влюбленная пара держала у себя полкилограмма дезоморфина, при обыске сообщили, что все готовилось лишь для личного употребления, опасные вещества они якобы не продавали.

Мужчина получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его напарница — 4 года и 3 месяца в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU