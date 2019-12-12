2019-12-12T14:21:14+03:00
Происшествия

Вологодская пара организовала наркопритон на улице Залинейной

Влюбленные вместе со знакомыми по интересам употребляли дезоморфин в промышленных масштабах
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологде полицейские раскрыли наркопритон, в котором готовили кустарным способом наркотик дезоморфин. С января по май 2019 года 28-летняя вологжанка и ее любовник - 45-летний мужчина из Кадуйского района предоставляли свою жилплощадь под место для употребления наркотиков. Влюбленная пара держала у себя полкилограмма дезоморфина, при обыске сообщили, что все готовилось лишь для личного употребления, опасные вещества они якобы не продавали.

Мужчина получил 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, его напарница — 4 года и 3 месяца в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодская пара организовала наркопритон на улице Залинейной
Начальника образования Сокольского района обвиняют в тяжком преступлении
По паспорту череповчанина были зарегистрированы ООО и ИП
Под Череповцом водолазы нашли рыбаков
В Череповце москвич выкрал свой проданный автомобиль
В Вологде пройдет кулинарное соревнование с ведущим "Адской кухни"
Самый древний каменный памятник Русского Севера передали РПЦ
Вологодских школьников учили правам человека
В Вологде уголовник-курьер украл выручку, терминал оплаты и термосумку
Умная служебная собака нашла двух пропавших детей в Череповце
В Вологде лёд серьезно истончился
В Череповце власти стали следить за мусоровозами
Осудили начальника отдела ГИБДД в Череповце
Вологжанин дешево купил участок земли, обманув городских чиновников
Зарплату на Вологодчине повысят тем бюджетникам, которым не повысили согласно майским указам президента
Сокольчанин украл телевизор у пенсионерки, пока та была в кухне
Вологодский адвокат, генеральский сын, с подельниками пойдет под суд
В Вологодской области ищут блондинку в черных туфлях на красной подошве
В Череповце "Мерседес" сбил 9-летнюю школьницу
Двое череповчан ограбили курьера еды
В ближайшие 5 дней в Вологде установят экоостановки
Под Череповцом трое братьев угнали машину вместе с водителем
В Череповце во время пьянки 14-летка прыгнула из окна
В Череповец прибыло на работу 34 молодых врача
36-летний Алексей Гостинцев стал начальником департамента градостроительства Вологды
Восьмилетний череповчанин поедет на слепые прослушивания "Голос.Дети"
Гражданин Азербайджана ударил вологодского полицейского и сбежал