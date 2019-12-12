Начальника образования Сокольского района обвиняют в тяжком преступлении

СЕГОДНЯ 14:15 2019-12-12T14:18:40+03:00

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В Соколе завершено расследование уголовного дела по обвинению начальника районного управления образования в мошенничестве при получении социальных выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

По версии следствия, Елена Смирнова сделала это в целях увеличения своего педагогического стажа и получения досрочной трудовой пенсии. Женщина в 2012-2014 годах дважды фиктивно трудоустраивалась в местные школы на должность учителя начальных классов по совместительству. Но заработала стаж и получила досрочную трудовую пенсию по старости в связи с достижением необходимого стажа работы 25 лет в учреждениях для детей.

В результате ей назначили досрочную трудовую пенсию по старости пожизненно. После этого через Департамент социальной защиты населения Вологодской области обвиняемая получила звание ветерана труда и причитающиеся в связи с этим ежемесячные и компенсационные выплаты.

Так что женщина, руководя сферой образования района, получала пенсию, а также средства пенсионных накоплений, учтённых на пенсионном счёте накопительной части трудовой пенсии и ежемесячные и компенсационные выплаты как ветеран труда. Всего ущерб, причиненный ее действиями составил более 817 тысяч рублей. По ходатайству следствия обвиняемая была отстранена судом от должности.

По мнению следователя, будучи должностным лицом, обвиняемым в совершении тяжкого преступления, совершенного с использованием служебного положения, она могла продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей, большинство которых являются ее подчиненными – учителями и директорами школ и находятся в служебной зависимости от нее, а также умышленно уничтожить предметы и документы, которые могли бы иметь значение для предварительного следствия.

Следствием проведены обыски по месту жительства и работы обвиняемой, а также в двух школах, была изъята необходимая документация. По делу допрошен широкий круг свидетелей, включая учеников школ. Вскоре чиновница предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU