2019-12-12T15:10:49+03:00
Экономика

По паспорту череповчанина были зарегистрированы ООО и ИП

Он пойдет под суд
Иван Чухнин
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В Череповце 43-летний мужчина попал под суд - по его паспорту зарегистрировали предприятие и ИП.

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый предоставил свой паспорт знакомому для внесения в ЕГРИП сведений о том, что он (обвиняемый) является индивидуальным предпринимателем, несмотря на то, что заниматься предпринимательской деятельностью он не намеревается. Его документ потребовался и для банковских операций.

В 2018 году за денежное вознаграждение обвиняемый разрешил третьим лицам использовать данные паспорта и его фотокопию для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он (обвиняемый) является директором общества с ограниченной ответственностью. Между тем он фактически он не имел никакого отношения к деятельности этой организации.

Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Подобные преступления наказываются штрафом до трехсот тысяч рублей, либо обязательными или исправительными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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