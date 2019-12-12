Под Череповцом водолазы нашли рыбаков

СЕГОДНЯ 12:59 2019-12-12T13:57:12+03:00

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В Череповце тела пропавших накануне рыбаков нашли водолазы. Об этом сообщает МЧС.

Как рассказал директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, мужчины отправились на рыбалку и не вернулись. Родственниким забили тревогу, были организованы поиски. Их автомобиль «Киа Рио» нашли на берегу, сами мужичны пропали.

На поиск выехали водолазы. Тела нашли в реке Малый Южок в районе деревни Новое Домозерово на глубине около 2,5 метров. Один мужчина 1947 года рождения, второй 1985-го. Как стало известно, это отец и сын.

- Вечером единая дежурно-диспетчерская служба Череповецкого района передала нам заявку. Сотрудники обнаружили место провала. В полынье нашли вещи. Изначально родственники вышли на ЕДДС района, на место направились волонтеры, они нашли на берегу машину. А уже потом туда вышел наш катер на воздушной подушке. В майне плавали вещи рыбаков: рыбацкие ящики, термос, другие принадлежности...

Оба мужчины были на коньках..От берега метров 15, глубина — 2,5 метра, лед, конечно, тонкий, выходить на него нельзя было», Сегодня водолазы подняли тела, ждем полиции.

По словам директора, место провала находится недалеко от берега, но лед там оказался очень тонкий.

ИСТОЧНИК KP.RU