2019-12-12T11:20:36+03:00
Происшествия

В Череповце москвич выкрал свой проданный автомобиль

46-летний житель подмосковного городка специально приехал в Череповец, чтобы выкрасть свою "ласточку" назад
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце задержали москвича, который угнал собственный автомобиль. Оказалось, что 46-летний житель подмосковного Одинцово продал автомобиль Хендай 26-летней череповчанке. Смириться с потерей видимо ему не удалось, поэтому он специално приехал в город металлургов, выследил машину и угнал. Хозяйка автомобиля обратилась в полицию. Пресс-служба областного УМВД сообщила, что пострадавшая оценила ущерб в 580 тысяч рублей.

Полицейские обнаружили автомобиль в другом регионе. Эксперт-криминалист выяснил, что замок не был поврежден - значит, скорее всего, открыт дубликатом ключа. Так оперативники вышли на предыдущего владельца, который сознался при задержании в совершении преступления.

Кроме того, стало известно, что мужчина отдал машину в счет долга, потом ее выставили на продажу, но по сильно заниженной цене, т.к. еще и государство наложило арест на имущество гражданина. Новая владелица купила авто через посредника - свидетельство о регистрации было поддельным. Заведено уголовное дело на лиц, изготовивших такой документ.

На угонщика же завели уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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