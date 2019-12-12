2019-12-12T09:18:02+03:00
Общество

В Вологде пройдет кулинарное соревнование с ведущим "Адской кухни"

Жители 5 городов участвуют в конкурсе на "Лучшее оливье" и "Лучшую селедку под шубой"
Евдокия САХАРОВА
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В областной столице пройдет Всероссийский конкурс «Лучшее блюдо для новогоднего стола». Известный шеф-повар Константин Ивлев в рамках своего зимнего GAZtroTour посетит Вологду и проведет соревнование. Телеведущий уже побывал в Нижнем Новгороде, Владимире, Ярославле, осталась Вологда и Великий Устюг. Начальник Департамента экономического развития Вологды вошла в жюри конкурса. Номинаций будет две «Лучшее оливье» - за победу сулят серебряный таз, и «Лучшая селедка под шубой» - победитель станет счастливым обладателем шубы из ценного меха.

В конкурсе собираются поучаствовать около 70 претендентов. Гастрономическое соревнование проведут 12 декабря в Вологодском кооперативном колледже на ул. Горького, 93, с 17.00 до 20.00. Можно зарегистрироваться перед началом - необходимо принести на дегустацию одно блюдо весом 500 граммов. Итоги подведут в вотчине Деда Мороза 13 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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