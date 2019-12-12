Самый древний каменный памятник Русского Севера передали РПЦ
Вологодское отделение Росимущества подписало документ, по которому древнейший каменный памятник гражданской архитектуры Русского Севера передается Русской Православной Церкви на 490 лет. Казенная палата Ферапонтова монастыря была построена в 1530 году и служила для хранения документов монастыря до 1918 года. Когда в Ферапонтово открылся музей, палату использовали для хранения музейных фондов и для проведения выставок.
Летом 2018 года директор единственного в нашей области музея федерального подчинения отказал РПЦ в передаче Надвратной церкви, храм Мартиниана и Казенной палате. Позже музей и епархия пришли к компромиссу. Теперь в Казенной палате разместят монастырскую канцелярию, ризницу и церковную библиотеку.
ИСТОЧНИК KP.RU