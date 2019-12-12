Самый древний каменный памятник Русского Севера передали РПЦ

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-12T08:50:38+03:00

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Вологодское отделение Росимущества подписало документ, по которому древнейший каменный памятник гражданской архитектуры Русского Севера передается Русской Православной Церкви на 490 лет. Казенная палата Ферапонтова монастыря была построена в 1530 году и служила для хранения документов монастыря до 1918 года. Когда в Ферапонтово открылся музей, палату использовали для хранения музейных фондов и для проведения выставок.

Летом 2018 года директор единственного в нашей области музея федерального подчинения отказал РПЦ в передаче Надвратной церкви, храм Мартиниана и Казенной палате. Позже музей и епархия пришли к компромиссу. Теперь в Казенной палате разместят монастырскую канцелярию, ризницу и церковную библиотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU