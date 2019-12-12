Вологодских школьников учили правам человека

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-12T08:33:57+03:00

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В течение недели в школах областной столицы проходили спецуроки, которые проводили депутаты Вологодской городской Думы. Необычные семинары приурочили ко Дню прав человека. Тема оказалась как никогда актуальна, диалог получился оживленным. Дети активно включались в обсуждение насущных вопросов.

Организаторы подчеркнули, что просветительская работа в этом направлении приводит к повышению правовой культуры общества. Скоро подросшие школьники будут вершить право в городе и стране. Поэтому необходимо проводить такие уроки, которые помогут передать необходимые знания, заставить детей задуматься.

ИСТОЧНИК KP.RU