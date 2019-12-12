2019-12-12T07:27:23+03:00
Происшествия

В Вологде уголовник-курьер украл выручку, терминал оплаты и термосумку

Злоумышленник отключил телефон и исчез
Евдокия САХАРОВА
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В конце ноября в областной столице директору пиццерии пришлось обратиться в полицию - 34-летний ранее судимый мужчина устроился курьером в фирму по доставке еды на дом. Вологжанин получил заказ стоимостью 2 000 рублей, разнес еду по адресам и исчез. При нем были вырученные деньги, терминал бесконтактной оплаты, термосумка. Телефон мужчина отключил.

Оперативникам удалось задержать подозреваемого спустя некоторое время. Бывший курьер заявил, что злого умысла у него не было, просто пришлось срочно уехать, а вещи он хотел занести попозже. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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