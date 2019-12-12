Умная служебная собака нашла двух пропавших детей в Череповце

СЕГОДНЯ 07:11 2019-12-12T07:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе металлургов пропали двое несовершеннолетних. Они гуляли на детской площадке со своими отцами, потом пошли домой - мать отправила их обратно на улицу. Дети из подъезда так и не вышли. Родители забили тревогу, самостоятельно найти пропавших не удалось - вызвали полицию.

На вызов приехал в том числе и специалист-кинолог с немецкой овчаркой по кличке Айна. При исследовании подъезда собака взяла след. Детей обнаружили в одной из квартир - они просто зашли в гости и сказали, что родители заберут их позже. Семьи детей не состояли на учете в ОВД, характеризовались положительно. С родителями и соседями провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU