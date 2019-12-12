2019-12-12T07:11:12+03:00
Происшествия

Умная служебная собака нашла двух пропавших детей в Череповце

Мать отправила детей на улицу и потеряла
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

В городе металлургов пропали двое несовершеннолетних. Они гуляли на детской площадке со своими отцами, потом пошли домой - мать отправила их обратно на улицу. Дети из подъезда так и не вышли. Родители забили тревогу, самостоятельно найти пропавших не удалось - вызвали полицию.

На вызов приехал в том числе и специалист-кинолог с немецкой овчаркой по кличке Айна. При исследовании подъезда собака взяла след. Детей обнаружили в одной из квартир - они просто зашли в гости и сказали, что родители заберут их позже. Семьи детей не состояли на учете в ОВД, характеризовались положительно. С родителями и соседями провели профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодских школьников учили правам человека
В Вологде уголовник-курьер украл выручку, терминал оплаты и термосумку
В Вологде лёд серьезно истончился
В Череповце власти стали следить за мусоровозами
Осудили начальника отдела ГИБДД в Череповце
Вологжанин дешево купил участок земли, обманув городских чиновников
Зарплату на Вологодчине повысят тем бюджетникам, которым не повысили согласно майским указам президента
Сокольчанин украл телевизор у пенсионерки, пока та была в кухне
Вологодский адвокат, генеральский сын, с подельниками пойдет под суд
В Вологодской области ищут блондинку в черных туфлях на красной подошве
В Череповце "Мерседес" сбил 9-летнюю школьницу
Двое череповчан ограбили курьера еды
В ближайшие 5 дней в Вологде установят экоостановки
Под Череповцом трое братьев угнали машину вместе с водителем
В Череповце во время пьянки 14-летка прыгнула из окна
В Череповец прибыло на работу 34 молодых врача
36-летний Алексей Гостинцев стал начальником департамента градостроительства Вологды
Восьмилетний череповчанин поедет на слепые прослушивания "Голос.Дети"
Гражданин Азербайджана ударил вологодского полицейского и сбежал