2019-12-12T06:57:16+03:00
Происшествия

В Вологде лёд серьезно истончился

Из-за потепления толщина льда на реке Вологде упала до 2-8 см
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В областной столице спасатели бьют тревогу - на реке Вологде в связи с аномально теплым началом зимы толщина льда составляет всего 2-8 см, когда безопасная толщина от 7-10 см. Специалисты Центра гражданской защиты населения делают ежедневные замеры на водоемах. Спасатели замечают, что многие вологжане рискуют своей жизнью и здоровьем и бросаются на лед. Самым опасным участком признали на реке у памятника 800-летия и в местах, где в Вологду впадают небольшие речки такие, как Содема, Шограш и Евковка.

За последние 2 недели специалисты спасли четверых несовершеннолетних, которые вышли на неокрепший лед. Родителям необходимо проводить беседы с детьми и подавать пример. За выход на лед предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодских школьников учили правам человека
В Вологде уголовник-курьер украл выручку, терминал оплаты и термосумку
Умная служебная собака нашла двух пропавших детей в Череповце
В Череповце власти стали следить за мусоровозами
Осудили начальника отдела ГИБДД в Череповце
Вологжанин дешево купил участок земли, обманув городских чиновников
Зарплату на Вологодчине повысят тем бюджетникам, которым не повысили согласно майским указам президента
Сокольчанин украл телевизор у пенсионерки, пока та была в кухне
Вологодский адвокат, генеральский сын, с подельниками пойдет под суд
В Вологодской области ищут блондинку в черных туфлях на красной подошве
В Череповце "Мерседес" сбил 9-летнюю школьницу
Двое череповчан ограбили курьера еды
В ближайшие 5 дней в Вологде установят экоостановки
Под Череповцом трое братьев угнали машину вместе с водителем
В Череповце во время пьянки 14-летка прыгнула из окна
В Череповец прибыло на работу 34 молодых врача
36-летний Алексей Гостинцев стал начальником департамента градостроительства Вологды
Восьмилетний череповчанин поедет на слепые прослушивания "Голос.Дети"
Гражданин Азербайджана ударил вологодского полицейского и сбежал