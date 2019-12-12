В Вологде лёд серьезно истончился

СЕГОДНЯ 06:57 2019-12-12T06:57:16+03:00

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В областной столице спасатели бьют тревогу - на реке Вологде в связи с аномально теплым началом зимы толщина льда составляет всего 2-8 см, когда безопасная толщина от 7-10 см. Специалисты Центра гражданской защиты населения делают ежедневные замеры на водоемах. Спасатели замечают, что многие вологжане рискуют своей жизнью и здоровьем и бросаются на лед. Самым опасным участком признали на реке у памятника 800-летия и в местах, где в Вологду впадают небольшие речки такие, как Содема, Шограш и Евковка.

За последние 2 недели специалисты спасли четверых несовершеннолетних, которые вышли на неокрепший лед. Родителям необходимо проводить беседы с детьми и подавать пример. За выход на лед предусмотрен штраф в размере 3 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU