В Череповце власти стали следить за мусоровозами

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-12T06:43:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце инвентаризировали и "оцифровали" все контейнерные площадки. На основании цифровой модели теперь легко отследить маршруты мусоровозов и выявить факты невывоза. Подрядчики оптимизировали расписание вывоза мусора, что позволило уменьшить количество используемых машин. После переписи площадок стало ясно, где не соблюдаются требования и есть проблемы - нет, например, отсеков для крупногабаритного мусора. На сайте организации "Чистый след" планируется разместить лучшие практики по организации точки для отходов.

Сообщается, что водители мусоровозов фотографируют каждую точку до уборки и после, каждый день подводятся итоги с перевозчиками. С одним "неуспевающим" перевозчиком расторгнули контракт за искажение данных.

ИСТОЧНИК KP.RU