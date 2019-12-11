Вологжанин дешево купил участок земли, обманув городских чиновников

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-11T17:43:22+03:00

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Мужчина купил участок у города за 418,3 тысяч рублей, а продал почти за 2,8 миллионов рублей. Городская прокуратура провела проверку и установила, что предприимчивый 43-летний уроженец Усть-Кубинского района - мошенник.

Как оказалось, он арендовал земельный участок в Вологде на улице Фрязиновской с апреля по октябрь 2014 года. Затем мужчина предоставил в администрацию города документы о том, что на участке выстроен капитальный дом. Соответственно, он получил разрешение на ввод этого объекта в эксплуатацию и зарегистрировал право собственности, после чего выкупил и сам земельный участок.

Соседи рассказали, что в 2014 году на этом участке на скорую руку было воздвигнуто временное сооружение, которое так и не подключено к электросетям. Похже собственник ег легко снес...

Так что комплексная строительно-техническая и землеустроительная экспертиза сообщила, что воздвигнутое строение не являлось объектом капитального строительства, оно было выстроено с нарушениями проектной документации.

То есть чиновников администрации города Вологды мужчина попросту обманул, чтобы дешево приобрести землю.

Суд приговорил мошенника к двум годам лишения свободы условно. Осужденному также предстоит выплатить всю сумму ущерба бюджету города.

ИСТОЧНИК KP.RU