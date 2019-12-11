2019-12-11T16:54:23+03:00
Общество

Зарплату на Вологодчине повысят тем бюджетникам, которым не повысили согласно майским указам президента

Оклады повысят с 1 января
Иван Чухнин
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С 1 января 2020 года в Вологодской области на 20 процентов будет увеличена зарплата целого ряда работников бюджетной сферы. Такое решение приняли областные депутаты.

Согласно майским указам президента страны, зарплата бюджетников ежегодно индексируется. Но ряд бюджетников не попали под действие этих указов. Чтобы как-то компенсировать несправедливость, решено с нового года поднять зарплаты тем, кто был обойден.

Согласно законопректу, зарплата будет увеличена у работников ветеринарной службы, аварийно-спасательных и противопожарных подразделений, экономистов и бухгалтеров всех отраслей, специалистов по кадрам, по закупкам и охране труда, а также заведующим лабораториями, общежитиями, диспетчерам и некоторых других специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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