2019-12-11T16:36:32+03:00
Происшествия

Сокольчанин украл телевизор у пенсионерки, пока та была в кухне

Вору грозит 6 лет колонии
Иван Чухнин
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В Соколе была раскрыта квартирная кража: вор проник в жилище на улице Менделеева. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пенсионерка 1934 г.р. сообщила, что в течение дня занималась делами по хозяйству на кухне, а когда зашла в гостиную, то увидела, что телевизор пропал. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что местные жители видели незнакомого молодого человека, которого и заподозрили в краже. Его вычислили и задержали.

У мужчины 1991 г.р., в доме оперативники обнаружили похищенный телевизор. Он пояснил, что заметил незапертую входную дверь в квартиру, зашел в жилище пенсионерки и украл.

Полицейские вернули телевизор, а подозреваемый заключен под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкцией указанной части данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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