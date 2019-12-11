Вологодский адвокат, генеральский сын, с подельниками пойдет под суд

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-11T14:23:25+03:00

Автобусы были просто сданы в металлолом.

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В Вологодской области предъявлено окончательное обвинение членам необычной преступной группы. Как сообщала "Комсомолка", дело касается серии хищений дорогостоящего арестованного имущества и воспрепятствовании расследованию уголовного дела.

Участниками преступной группы было похищено арестованное имущество стоимостью более 20 млн. рублей, а также были сфальсифицированы доказательства.

Всего под суд пойдет 7 человек. В "банде" оказались двое приставов-исполнителей, двое адвокатов (один с приостановленным статусом). Адвокат - сын известного в регионе генерала Федотова, бывшего начальника областного УМВД, который ныне возглавляет юридический вуз.

Их обвиняют в мошенничестве (ч.4 и ч.3 ст.159 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ), фальсификации доказательств (ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК РФ), воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч.2 ст.294 УК РФ) и сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ч.1 ст.175 УК РФ).

Как сообщает СУ СК, 28 мая два адвоката и трое вологжан были задержаны. В ходе расследования уголовного дела вскрылась целая серия незаконных манипуляций с арестованным имуществом: его продавали за бесценок или просто похищали.

Так, начальник отдела судебных приставов по Вологодскому району и подчиненный ему судебный пристав-исполнитель вместе с двумя товарищами подготовили поддельные документы о снятии ареста с автобусов ООО «ТРАНСОЙЛ» стоимостью 21,7 млн. рублей и продали автотранспорт на металлобазу за 3 млн. рублей.

По аналогичной схеме похищены 2 автобуса ООО «Межгород Авто».

Кроме того, была занижена стоимость 5 арестованных автобусов ООО «Межрайавто», их оценили в 20 тыс. рублей и затем продали.

Двое адвокатов (один с приостановленным статусом), а также их знакомые вологжане обвиняются в том, что решили уничтожить вещественные доказательства, организовав распиливание и повреждение автобусов, а также реализацию их частей после разборки.

Но фрагменты автобусов удалось обнаружить и изъять на территории одной из баз областного центра.

Одному из экс адвокатов предъявлено обвинение в мошенническом хищении - он пообещал владельцу торгового-развлекательного центра за 200 тысяч рублей решить вопросы по функционированию центра, что было заведомо невыполнимо.

Сейчас сторона защиты приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.vologda.kp.ru/video/embed/749094" frameborder="0"></iframe> Арестованные автобусы нашли раскуроченными на одной из промышленных баз.

ИСТОЧНИК KP.RU