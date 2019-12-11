В Вологодской области ищут блондинку в черных туфлях на красной подошве

СЕГОДНЯ 13:06 2019-12-11T13:10:21+03:00

Женщина уехала из Великоустюгского района в Вологду и пропала

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В Вологодской области ищут пропавшую женщину. Два дня о ее местонахождении ничего не известно. Тревогу бьет полиция и волонтеры. Жительница деревни Юдино Великоустюгского района Анна Калашникова уехала в Вологду, 9 декабря в туфлях, одета в белую куртку и белый свитер, черные колготки.

На туфли, как сообщают волонтеры, нужно обратить особое внимание: они черные, с красной подошвой. При себе у 36-летней селянки был телефон.

Рост женщины — 160–165 сантиметров. Волосы у нее ниже плеч, челка, серо-голубые глаза и худощавое телосложение.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анны Калашниковой, просьба позвонить по телефонам: 8–921–123–88–80 или 102, 02, 112 (полиция).

ИСТОЧНИК KP.RU