Двое череповчан ограбили курьера еды

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-11T10:53:37+03:00

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В Череповце произошел грабеж - у доставщика еды отобрали сумку с 4 пиццами и 1 упаковкой роллов. 38-летний курьер обратился в полицию с заявлением о нападении - ЧП произошло на улице Рыбинской. Он уже подходил к подъезду дома с заказом, когда на него напали двое. Один ударил пострадавшего в лицо, другой вырвал сумку, потом грабители скрылись во дворах, сообщает пресс-служба областного УМВД. Нападавшие скрывали лица капюшонами.

Оперативникам удалось за несколько часов выйти на подозреваемых. Одним из них оказался 28-летний местный житель, обитающий по соседству. В его жилище обнаружили сумку с нетронутой едой. Второго грабителя нашли в Индустриальном районе. Оказалось, вызвать курьера была задумка преступников. Они указали чужой адрес, чтобы отобрать еду и не платить.

На череповчан заведено уголовное дело по статье «Грабеж», ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU