В ближайшие 5 дней в Вологде установят экоостановки

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-11T09:41:36+03:00

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13 остановок и сотня урн появится до 15 декабря на улицах Вологды. Новые павильоны для ожидания общественного транспорта уже можно встретить на остановке «Ул. Можайского», скоро появятся и на ост. «Бригантина» по ул. Чернышевского, на ост. «Динамо» по ул. Мира, напротив Вологодского драмтеатра. 5 конструкций с будут оформлены в экостиле деревянными панелями, 8 металлическими. Общая сумма контрактов составляет 1,2 млн рублей.

Вскоре павильоны должны еще оборудовать скамейками. Остановки будут закреплены на платформах с помощью анкерных болтов.

ИСТОЧНИК KP.RU