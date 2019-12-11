Под Череповцом трое братьев угнали машину вместе с водителем

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-11T08:26:52+03:00

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В городе металлургов произошло похищение таксиста - его пришлось спасать знакомым.

В Череповце судили двух мужчин, которые обвинялись в угоне группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия. Череповчане в апреле 2019 года в час ночи будучи в подпитии вызвали такси в поселок Новые Углы. Таксисту предложили в качестве оплаты сотовый телефон, он отказался. Тогда его ударили по лицу и посадили на пассажирское сиденье. Мужчины попеременно садились за руль и поехали в Череповец.

В какой-то момент таксист попросился в туалет, там он отправил смс приятелю с просьбой о помощи. Во время поездки он продолжил переписываться - за это уже получил кулаком в лицо. По пути забрали еще одного брата - он не знал об угоне авто, но тоже управлял автомобилем. Во время поездки мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Таксист начал кричать из-за повреждения его авто - его избили снова. Около ГСК на улице Центральной машины друзей похищенного преградили путь угонщикам. Злоумышленники бросили машину у гаражей и скрылись.

Суд приговорил одного из братьев к 3 годам лишения свободы в ИК особого режима, другого 2,5 годам в ИК строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU