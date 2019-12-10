В Череповце во время пьянки 14-летка прыгнула из окна

СЕГОДНЯ 22:36 2019-12-10T22:36:55+03:00

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В минувший понедельник в Зареченском районе Череповца 14-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Она находилась в съемной квартире на вечеринке. На данный момент спецслужбы считают, что девочка вместе с другом встретила нескольких знакомых, которые позвали еще несколько людей и решили снять квартиру для пьянки. Девочка находилась на учете комиссии по несовершеннолетним. Пока не установлено, какие вещества употребляли подростки. Вероятно, девочка самостоятельно выпрыгнула из окна.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными переломами. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU