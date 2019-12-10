В Череповец прибыло на работу 34 молодых врача

СЕГОДНЯ 18:56 2019-12-10T18:59:21+03:00

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Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, в этом году в город прибыло 34 молодых врача разных специальностей. Так, ряды медиков МСЧ "Северсталь" пополнили два хирурга, два терапевта и четыре стоматолога. Двое - череповчане, другие приехали из соседних областей - Архангельской и Костромской. Еще один врач - стоматолог-ортопед - прибыл из Москвы.

Всего в поликлиниках и больницах города металлургов по-прежнему сохраняется дефицит медперсонала. Вакантными остаются 159 врачебных ставок. Как во всей Вологодской области, в Череповце молодым специалистам компенсируют 9000 рублей в месяц за аренду жилья. Первые 3 года терапевтам и педиатрам областной бюджет доплачивает по 10000 руб в месяц. Также немаловажный фактор - модернизация медицины. Врачи приезжают в Череповец из райцентров, где нет такой современной техники и широких возможностей для овладения профессией. Кстати, на обновление оборудования в Череповце в ближайшие 4 года из областного бюджета выделят внушительную сумму - 1,5 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU