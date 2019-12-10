36-летний Алексей Гостинцев стал начальником департамента градостроительства Вологды

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-10T19:02:40+03:00

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С 10 декабря 2019 года начальником департамента градостроительства Вологды стал 36-летний Алексей Гостинцев. Напомним, недавно занимавший эту должность Анатолий Баранов занял пост первого зама мэра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В 2008 году Алексей Гостинцев окончил Вологодский государственный технический университет. В строительной сфере работает 14 лет, в последнее время занимал пост директора МБУ «Дорремстрой».

Главная задача, стоящая перед руководителем - доработка и утверждение генерального плана развития города до 2035 года, а также контроль реализации крупных проектов по строительству школ и детских садов.

Работать он будет под руководством первого мэра города Анатолия Баранова.

ИСТОЧНИК KP.RU