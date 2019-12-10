Восьмилетний череповчанин поедет на слепые прослушивания "Голос.Дети"

СЕГОДНЯ 16:58 2019-12-10T16:58:56+03:00

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Восьмилетний череповчанин Матвей Беляев выступит на проекте "Голос. Дети". "Слепые" прослушивания с его участием можно будет увидеть в эфире Первого канала.

Матвей - солист центра эстрады "Ветер Live". Он успешно прошел кастинг седьмого сезона проекта "Голос. Дети". В Останкино Матвей выступил с композицией "Ойся, ты ойся!".

Череповчанин занимается вокалом с трех лет. Всего в кастинге участвовало около 600 человек. Матвей поедет на запись "слепых прослушиваний" программы "Голос. Дети", которая пройдет в Останкино в январе. А эфир состоится в середине февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU