2019-12-10T16:58:56+03:00
Общество

Восьмилетний череповчанин поедет на слепые прослушивания "Голос.Дети"

Программа появится в эфире в середине февраля
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото cherinfo.ruФото cherinfo.ru
Изменить размер текста:

Восьмилетний череповчанин Матвей Беляев выступит на проекте "Голос. Дети". "Слепые" прослушивания с его участием можно будет увидеть в эфире Первого канала.

Матвей - солист центра эстрады "Ветер Live". Он успешно прошел кастинг седьмого сезона проекта "Голос. Дети". В Останкино Матвей выступил с композицией "Ойся, ты ойся!".

Череповчанин занимается вокалом с трех лет. Всего в кастинге участвовало около 600 человек. Матвей поедет на запись "слепых прослушиваний" программы "Голос. Дети", которая пройдет в Останкино в январе. А эфир состоится в середине февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гражданин Азербайджана ударил вологодского полицейского и сбежал
Случайный прохожий спас людей от поехавшего с горы грузовика без водителя
Трактор и Ленд Крузер превратились в груду металлолома на вологодской трассе
Игроман с ножницами грабил микрофинансовые организации
Самолет на Москву вернулся из-за технической неполадки в аэропорт
Череповчанке удалось взыскать 250 тысяч рублей с маршрутки за перелом ноги
В Череповце грузовик без водителя влетел в иномарку
В Череповце в старушку-нарушительницу врезалась иномарка
Вологжанин на прогулке нашел противотанковую мину
В Вологде облагородят бульвар и парк
В Череповце иномарка въехала в трамвай
В Рыбинское водохранилище рухнула иномарка
В Череповце начался суд над врачом, обвиняющейся в смерти двухгодовалой малышки
Троих детей изъяли из семьи, в которой погиб годовалый малыш
Совершеннолетнего осудят за секс с 15-летней череповчанкой
В Череповце мужчина сообщил о минировании собственного дома
Количество ВИЧ-положительных в Череповце увеличивается
Под Вологдой в ДТП на трассе пострадали шестеро
Археологическая тактильная выставка откроется в Вологде
В музее "Семенково" воссоздадут старинную ветряную мельницу
В Вологде установят туристические терминалы