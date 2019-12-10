Восьмилетний череповчанин поедет на слепые прослушивания "Голос.Дети"
Восьмилетний череповчанин Матвей Беляев выступит на проекте "Голос. Дети". "Слепые" прослушивания с его участием можно будет увидеть в эфире Первого канала.
Матвей - солист центра эстрады "Ветер Live". Он успешно прошел кастинг седьмого сезона проекта "Голос. Дети". В Останкино Матвей выступил с композицией "Ойся, ты ойся!".
Череповчанин занимается вокалом с трех лет. Всего в кастинге участвовало около 600 человек. Матвей поедет на запись "слепых прослушиваний" программы "Голос. Дети", которая пройдет в Останкино в январе. А эфир состоится в середине февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU