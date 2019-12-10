Гражданин Азербайджана ударил вологодского полицейского и сбежал
36-летний гражданин Азербайджана был осужден в Вологде. Он избил полицейского и ударился в бега.
Инцидент произошел 5 февраля 2019 года вечером в подъезде общежития несколько человек.
Полицейские зашли туда, чтобы проверить документы. Один из мужчин попытался сбежать. Как выяснилось, у гражданина Азербайджана не было регистрации.
Его задержали, но завязалась драка. Во время драки иностранец ударил полицейского по голове и стал угрожать ножом, а затем сбежал.
У полицейского диагностировали сотрясение мозга, кроме того, у него были кровоподтеки.
Беглец был объявлен в розыск. И лишь 27 июня он был арестован во Владикавказе и этапирован в Вологде.
Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает региональное управление Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU