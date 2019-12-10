Гражданин Азербайджана ударил вологодского полицейского и сбежал

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-10T16:42:26+03:00

Наглеца искали по стране почти полгода. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Его задержали во Владикавказе

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36-летний гражданин Азербайджана был осужден в Вологде. Он избил полицейского и ударился в бега.

Инцидент произошел 5 февраля 2019 года вечером в подъезде общежития несколько человек.

Полицейские зашли туда, чтобы проверить документы. Один из мужчин попытался сбежать. Как выяснилось, у гражданина Азербайджана не было регистрации.

Его задержали, но завязалась драка. Во время драки иностранец ударил полицейского по голове и стал угрожать ножом, а затем сбежал.

У полицейского диагностировали сотрясение мозга, кроме того, у него были кровоподтеки.

Беглец был объявлен в розыск. И лишь 27 июня он был арестован во Владикавказе и этапирован в Вологде.

Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU