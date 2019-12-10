Случайный прохожий спас людей от поехавшего с горы грузовика без водителя

СЕГОДНЯ 15:17 2019-12-10T15:17:12+03:00

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В Череповце необычное ДТП случилось вечером 9 декабря. Инцидент случился на улице Парковой, возле Октябрьского моста.

Там у магазина был оставлен грузовик с продуктами. Он стоял с включенным двигателем, без включенных фар.

Неожиданно никем неуправляемый грузовик покатился вниз по дороге, пересекая все полосы. Мужчина - пешеход быстро среагировал на происходящее: он бежал рядом с грузовиком и сигнализировал всем встречным об опасности.

Благодаря этому удалось обойтись без пострадавших. Однако ДТП все-таки произошло: машина врезалась в проезжавший автомобиль "Мазда" и, наконец, остановилась.

Об инциденте сообщает группа "Спасатель Череповца" "ВКонтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU