Трактор и Ленд Крузер превратились в груду металлолома на вологодской трассе
Тракторист получил травмы.Фото: пресс-служба областного УМВД.
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ДТП с участием трактора и "Тойоты Ленд Крузер" случилось 10 декабря.
Столкновение произошло в Устюженском районе около 7 часов на 248 км дороги Вологда -Тихвин.
65-летний водитель машины «Тойота Ленд Крузер» двигался за трактором МТЗ-82 и врезался в него. МТЗ-82 оказался в кювете. Сидевший за рулем 47-летний мужчина получил травмы, он госпитализирован, сообщает пресс-служба областного УМВД России. Итрактор, и иномарка сильно разбиты.
ИСТОЧНИК KP.RU