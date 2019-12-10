2019-12-10T15:05:56+03:00
Происшествия

Трактор и Ленд Крузер превратились в груду металлолома на вологодской трассе

Иван Чухнин
Поделиться:
Тракторист получил травмы.Тракторист получил травмы.Фото: пресс-служба областного УМВД.
Изменить размер текста:

ДТП с участием трактора и "Тойоты Ленд Крузер" случилось 10 декабря.

Столкновение произошло в Устюженском районе около 7 часов на 248 км дороги Вологда -Тихвин.

65-летний водитель машины «Тойота Ленд Крузер» двигался за трактором МТЗ-82 и врезался в него. МТЗ-82 оказался в кювете. Сидевший за рулем 47-летний мужчина получил травмы, он госпитализирован, сообщает пресс-служба областного УМВД России. Итрактор, и иномарка сильно разбиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восьмилетний череповчанин поедет на слепые прослушивания "Голос.Дети"
Гражданин Азербайджана ударил вологодского полицейского и сбежал
Случайный прохожий спас людей от поехавшего с горы грузовика без водителя
Игроман с ножницами грабил микрофинансовые организации
Самолет на Москву вернулся из-за технической неполадки в аэропорт
Череповчанке удалось взыскать 250 тысяч рублей с маршрутки за перелом ноги
В Череповце грузовик без водителя влетел в иномарку
В Череповце в старушку-нарушительницу врезалась иномарка
Вологжанин на прогулке нашел противотанковую мину
В Вологде облагородят бульвар и парк
В Череповце иномарка въехала в трамвай
В Рыбинское водохранилище рухнула иномарка
В Череповце начался суд над врачом, обвиняющейся в смерти двухгодовалой малышки
Троих детей изъяли из семьи, в которой погиб годовалый малыш
Совершеннолетнего осудят за секс с 15-летней череповчанкой
В Череповце мужчина сообщил о минировании собственного дома
Количество ВИЧ-положительных в Череповце увеличивается
Под Вологдой в ДТП на трассе пострадали шестеро
Археологическая тактильная выставка откроется в Вологде
В музее "Семенково" воссоздадут старинную ветряную мельницу
В Вологде установят туристические терминалы