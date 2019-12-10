2019-12-10T14:16:24+03:00
Происшествия

Игроман с ножницами грабил микрофинансовые организации

Награбленное он спускал на азартные игры
Иван Чухнин
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Пострадавших от грабителя просят оборатиться в полицию.Пострадавших от грабителя просят оборатиться в полицию.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Вологде задержан подозреваемый в серии циничных нападений. Его задержали оперативники уголовного розыска УМВД России по г. Вологде при силовой поддержке сотрудников СОБР регионального Управления Росгвардии.

28-летний мужчина, по сообщению УМВД, совершил серию разбойных нападений на микрофинансовые организации.

На дело он выходил вечером. Работникам кредитных организаций он угрожал предметами похожими на ножницы или нож. Одна из микрофинансовых организаций, что находится на улице Конева, пбыла ограбена дважды. Всего вологжанин очистил кассы организаций на 60 тысяч рублей. Деньги тратил на азартные игры. Следственным отделом №1 Следственного управления УМВД России по г. Вологде по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Если вы пострадали от действий задержанного, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8(8172) 76-31-14, 76-31-15 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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