Самолет на Москву вернулся из-за технической неполадки в аэропорт

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-10T13:50:12+03:00

На борту находились 27 пассажиров и три члена экипажа

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Самолет, совершавший рейс Череповец - Москва, вернулся в аэропорт из-за неполадки.

О возвращении в аэропорт «Череповец» сообщил портал Gorodche.ru. На борту находились 27 пассажиров и 3 члена экипажа. Вынужденая посадка обошлась без травм, пассажиры продолжили свой путь на резервном самолете.

Как поясняет этот инцидент пресс-служба авиаперевозчика, 9 декабря самолет Bombardier CRJ-200 рейса Череповец — Шереметьево вернулся по технической причине.

«В процессе набора высоты сработала сигнализация о неисправности противообледенительной системы самолета. Командир воздушного судна принял решение о возврате на аэродром вылета «Череповец».

ИСТОЧНИК KP.RU