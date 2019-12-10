Череповчанке удалось взыскать 250 тысяч рублей с маршрутки за перелом ноги

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-10T09:57:54+03:00

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Жительница Череповецкого района получит 250 тысяч рублей компенсации за сломанную ногу. В марте этого года на автобусной остановке в деревне Ботово пассажирка неудачно соскользнула с плохо очищенной ступеньки маршрутного такси. Потерпевшей диагностировали закрытый перелом правой голени. Женщине пришлось пройти длительное лечение.

Череповчанка подала в суд иск на транспортное предприятие и страховую компанию, которые пытались доказать свою непричастность к случившемуся. Пресс-служба судов Вологодской области сообщила, что принято решение взыскать с перевозчика 250 тысяч рублей в пользу женщины. Оснований для взыскания морального вреда с компании «СОГАЗ» суд не обнаружил.

ИСТОЧНИК KP.RU