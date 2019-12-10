В Череповце в старушку-нарушительницу врезалась иномарка

СЕГОДНЯ 09:13 2019-12-10T09:13:36+03:00

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В городе металлургов произошло ДТП с участием пенсионерки. В минувший понедельник в 7 часов вечера на улице Мира женщина 76 лет перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Ее сбила иномарка «Ниссан Альмера», которой управлял 31-летний местных житель.

Череповчанка-нарушительница в тяжелом состоянии: у пожилой пенсионерки открытая черепно-мозговая травма, в состоянии комы она была госпитализирована в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU