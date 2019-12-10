В Череповце в старушку-нарушительницу врезалась иномарка
Женщина находится в коме
-Фото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:
В городе металлургов произошло ДТП с участием пенсионерки. В минувший понедельник в 7 часов вечера на улице Мира женщина 76 лет перебегала дорогу на красный сигнал светофора. Ее сбила иномарка «Ниссан Альмера», которой управлял 31-летний местных житель.
Череповчанка-нарушительница в тяжелом состоянии: у пожилой пенсионерки открытая черепно-мозговая травма, в состоянии комы она была госпитализирована в областную больницу № 2.
ИСТОЧНИК KP.RU