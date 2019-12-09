В Череповце иномарка въехала в трамвай

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-09T19:00:49+03:00

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В городе металлургов случилась авария с двумя легковушками и трамваем. ДТП произошло днем на проспекте Победы. Около полудня возле Колхозного рынка, 64-летний череповчанин, управляя «Рено Логан», двигался по проспекту Победы в сторону Советского проспекта. Он не предоставил преимуществ при перестроении и столкнулся с ВАЗ-2112, двигавшимся попутно.

В результате сильного удара обе машины попали на трамвайные пути. "Логан" и вовсе врезался в врезался в трамвай с пассажирами. Пресс-служба ГИБДД по Череповцу сообщила, что пострадавших в этой аварии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU