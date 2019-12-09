В Череповце иномарка въехала в трамвай
ДТП произошло возле Колхозного рынка
Фото: Александр КирилловФото: www.gorodche.ru
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В городе металлургов случилась авария с двумя легковушками и трамваем. ДТП произошло днем на проспекте Победы. Около полудня возле Колхозного рынка, 64-летний череповчанин, управляя «Рено Логан», двигался по проспекту Победы в сторону Советского проспекта. Он не предоставил преимуществ при перестроении и столкнулся с ВАЗ-2112, двигавшимся попутно.
В результате сильного удара обе машины попали на трамвайные пути. "Логан" и вовсе врезался в врезался в трамвай с пассажирами. Пресс-служба ГИБДД по Череповцу сообщила, что пострадавших в этой аварии нет.
ИСТОЧНИК KP.RU