В Рыбинское водохранилище рухнула иномарка

СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-09T18:50:40+03:00

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В Череповецком районе очевидцы обнаружили наполовину затопленную иномарку - людей в ней уже не было. Машина провалилась под лёд Рыбинского водохранилища около деревни Городище. До берега было 20 метров, глубина в том месте составляет всего метр. Номера неудачливого авто передали в ГИБДД, без владельца доставать из воды "Ситроен" не стали.

Это уже не первый случай этой зимой. 6 декабря рыбаки на мотобуксировщике провалились под лед возле острова Ваганиха на Рыбинском водохранилище. Мужчин спасли.

ИСТОЧНИК KP.RU