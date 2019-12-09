2019-12-09T18:40:09+03:00
Происшествия

В Череповце начался суд над врачом, обвиняющейся в смерти двухгодовалой малышки

27-летнюю врача-инфекциониста обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Евдокия САХАРОВА
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Сегодня в Череповце начался суд над молодым врачом инфекционного отделения Вологодской облбольницы № 2, которую обвиняют в причинении смерти двухлетней девочки по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Трагедия произошла в октябре прошлого года. Малышке вызвали скорую помощь, у нее после болезни вновь подскочила температура. Скорая опознала ОРВИ с абдоминальным синдромом плюс сыпь. Фельдшер посоветовала госпитализацию.

Девочку определили в инфекционное отделение на Данилова. Там ее состояние заметно ухудшилось. В 3 часа ночи с неинфекционным диагнозом "геморрагический васкулит" малышку переправили в детскую больницу. У нее уже было шоковое состояние, там ребенку диагностировали менингококковую инфекцию, но было уже поздно. В 4 часа ночи девочка скончалась.

Обвинение считает, что врач поставила неправильный диагноз, несвоевременно и не в полном объеме оказала ребенку медпомощь. Женщина, якобы неверно рассчитала количество лекарства и не определила ребенка в реанимацию, а после ухудшения состояния и очевидности симптомов менингококковой инфекции приняла решение перевезти нетранспортабельного ребенка. Анализ крови она назначила лишь на утро следующего дня.

Врач не признала свою вину. Следующее заседание будет 10 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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