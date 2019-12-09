Совершеннолетнего осудят за секс с 15-летней череповчанкой

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-09T13:31:02+03:00

Девочка сбежала из дома, а молодой человек этим воспользовался

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В городе металлургов осудят 19-летнего молодого человека, который в декабре 2018 года переспал с 15-летней школьницей. По мнению следствия, мужчина воспользовался тем, что девочка сбежала из дома. Он пригласил ее к себе домой, напоил алкоголем и склонил к добровольной интимной связи.

Уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» уже расследовано и передано в суд. Статьей предусмотрено до 4 лет лишения свободы, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU