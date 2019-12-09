В Череповце мужчина сообщил о минировании собственного дома

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-09T13:25:16+03:00

Череповчанин позвонил в полицию и рассказал, что одна из квартир на Ленинградской 52 начинена взрывчаткой

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В городе металлургов спецслужбы провели спецоперацию при проверке звонка мужчины. Житель дома сообщил в полицию около половины третьего дня, что одна из квартир заминирована. Жильцов пришлось эвакуировать, дверь квартиры была выбита. Вызов был ложным. Операция по спасению жильцов и проверке квартиры заняла чуть более 2 часов.

Звонок совершил пьяный житель того же дома, мужчина 1978 года рождения. На него возбудили уголовное дело по факту ложного сообщения о заминировании, сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

ИСТОЧНИК KP.RU