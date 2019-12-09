Количество ВИЧ-положительных в Череповце увеличивается

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-09T08:41:40+03:00

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В Череповце бьют тревогу: с каждым годом увеличивается количество больных ВИЧ-инфекцией. Распространенность ВИЧ среди череповчан в возрасте от 25 до 40 лет составляет почти 1%. Среди заболевших не только асоциальные личности, но и обычные граждане. Развитие ВИЧ происходит бессимптомно от 6 месяцев до 5—10 лет. Возможна острая стадия, которая проявляется через 3 – 4 недели после заражения.

Один незащищенный половой акт и здоровье может быть испорчено уже навсегда. Кроме того, можно не подозревая, заразить другого человека.

В прошлом году 7 беременных девушек, имеющих положительный статус, находились под наблюдением, сообщает "Голос Череповца". Треть наркоманов, употребляющих наркотические препараты внутривенно, ВИЧ-инфицированы. Специалисты заявляют, что риск заражения ВИЧ среди женщин выше, чем среди мужчин, особенно рискуют девушки при первом сексуальном опыте.

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. После опасного контакта стоит подождать по крайней мере три месяца, а затем сдать анализ на ВИЧ. В Череповце анализы на ВИЧ-инфекцию можно круглосуточно сдать в Центре профилактики и борьбы со СПИДом ВОКБ №2 (ул. Данилова, 15). В Вологде такое учреждение находится по адресу Щетинина, 17.

ИСТОЧНИК KP.RU