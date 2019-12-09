Археологическая тактильная выставка откроется в Вологде

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-09T07:53:34+03:00

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В областной столице вологодские археологи продемонстрируют археологические находки, которые можно будет потрогать. В музее-заповеднике вологодского Кремля 13 октября в полдень откроется тактильная выставки «Почувствуй себя археологом». Специалисты подготовили 5 стендов с историческими находками и фотографии с раскопок. Старинные предметы, которые нашли вологжане, сопровождаются шрифтом Брайля с описанием, встречаются даже рельефно-графические изображения.

Первоклашки с нарушением зрения уже оценили выставку в рамках акции «День инклюзии». Она продлится до конца марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU