2019-12-09T07:53:34+03:00
Звезды

Археологическая тактильная выставка откроется в Вологде

В вологодском Кремле закончили монтаж необычной выставки «Почувствуй себя археологом»
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: cultinfo.ru
Изменить размер текста:

В областной столице вологодские археологи продемонстрируют археологические находки, которые можно будет потрогать. В музее-заповеднике вологодского Кремля 13 октября в полдень откроется тактильная выставки «Почувствуй себя археологом». Специалисты подготовили 5 стендов с историческими находками и фотографии с раскопок. Старинные предметы, которые нашли вологжане, сопровождаются шрифтом Брайля с описанием, встречаются даже рельефно-графические изображения.

Первоклашки с нарушением зрения уже оценили выставку в рамках акции «День инклюзии». Она продлится до конца марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество ВИЧ-положительных в Череповце увеличивается
Под Вологдой в ДТП на трассе пострадали шестеро
В музее "Семенково" воссоздадут старинную ветряную мельницу
В Вологде установят туристические терминалы
Пенсионерка отдала 400 тысяч рублей неизвестной за снятие порчи
Вологда будет платить по миллиону рублей в день за уборку улиц
В Череповце председатель ТСЖ присваивала чужие деньги 5 лет
В Череповце горела иномарка
Молодой мамаше грозит до 2 лет тюрьмы за украденную коляску
Появились подробности жуткой аварии с горящим Москвичем у Кадуя
В Череповце осудили женщину, угрожавшую взорвать газом дом
Дюжину владельцев заниженных авто наказали в Вологде
В Череповецком районе ищут пропавшего дедушку
На Вологодчине в выходные тяжелая ситуация на дорогах
Москва отдает 15 списанных троллейбусов вологжанам
В Великом Устюге арестовали строителя финансовой пирамиды
224 ребенка были эвакуированы из череповецкого детского сада
В Вологодской области мост рухнул вместе с грузовиком в реку
В Череповце браконьер "провалился" под лед
У пенсионера посреди Рыбинского водохранилища отказали ноги
31 декабря вологжане будут работать
В Череповце 19-летний водитель влетел в световую опору
В Вологде реконструируют аэропорт в 2021 году
Мальчик выпал из окна на 6 этаже в Череповце