В музее "Семенково" воссоздадут старинную ветряную мельницу
Под Вологдой воссоздадут старинную мельницу, вся работа займет около 4 лет. Конструкцию расположат в музее «Семенково». Ветряная мельница высотой 13 метров, нижний сруб 7,3х7,3м. Обнаружена была в 1989 году во время обследования территории специалистами из Москвы. В экспозиции музея уже 2 мельницы, эта будет больше всех и с необыкновенной конструкцией. Проект разработал московский архитектор вместе с ремонтно-реставрационной службой музея.
Изначально мельница располагалась в 40 км от Старого села. В конце 30-х ее разобрали и переместили в населенный пункт. В 90-е мельница разрушилась.
ИСТОЧНИК KP.RU