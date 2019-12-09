В музее "Семенково" воссоздадут старинную ветряную мельницу

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-09T07:02:15+03:00

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Под Вологдой воссоздадут старинную мельницу, вся работа займет около 4 лет. Конструкцию расположат в музее «Семенково». Ветряная мельница высотой 13 метров, нижний сруб 7,3х7,3м. Обнаружена была в 1989 году во время обследования территории специалистами из Москвы. В экспозиции музея уже 2 мельницы, эта будет больше всех и с необыкновенной конструкцией. Проект разработал московский архитектор вместе с ремонтно-реставрационной службой музея.

Изначально мельница располагалась в 40 км от Старого села. В конце 30-х ее разобрали и переместили в населенный пункт. В 90-е мельница разрушилась.

ИСТОЧНИК KP.RU