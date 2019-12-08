В Вологде установят туристические терминалы

СЕГОДНЯ 20:51 2019-12-08T20:51:23+03:00

На автовокзале и Кремлевской площади появятся сенсорные терминалы с информацией о городе, экскурсиях, с аудиогидом

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До Нового года в Вологде планируют установить новые сенсорные терминалы с доступом к туристическому порталу города. Установлены они будут на двух площадках областной столицы - автовокзале и Кремлевской площади. Пользователи смогут получить подробную информацию об актуальных событиях в городе, узнать об экскурсиях, проложить маршрут по городу, скачать аудиогид по QR-коду на смартфон, даже поучаствовать в викторине.

На туристическом портале подробно расписаны достопримечательности Вологды, места для перекуса, отдыха, расписание общественного транспорта. Прочитать необходимое можно и на русском, и на английском.

ИСТОЧНИК KP.RU