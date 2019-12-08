2019-12-08T20:32:14+03:00
Происшествия

Пенсионерка отдала 400 тысяч рублей неизвестной за снятие порчи

Два месяца вологжанку обхаживала мошенница
Евдокия САХАРОВА
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У вологжанки мошенница вынесла около 400 тысяч рублей в виде денег и золота за "снятие порчи". 61-летняя пенсионерка 2 месяца пускала к себе домой неизвестную женщину, которая проводила обряды по "очищению". Пресс-служба областного УМВД сообщает, что в конце-концов пострадавшая догадалась, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее в Череповце был случай - женщина отдала экстрасенсам 2 миллиона рублей, чтобы вылечить родственника. В итоге, когда она догадалась об обмане, мошенники предложили перевести им еще денег, чтобы они смогли отдать ей 2 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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