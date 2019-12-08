Вологда будет платить по миллиону рублей в день за уборку улиц

СЕГОДНЯ 20:17 2019-12-08T20:21:15+03:00

В областной столице объявили аукцион на уборку, всего выделят 300 миллионов рублей на 9 месяцев

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17 декабря в Вологде определят, какой подрядчик получит 300 миллионов рублей из городского бюджета за уборку улиц города. Муниципальное предприятие «Служба городского хозяйства» разместило аукцион на портале госзакупок. Заявки можно подавать до 13 декабря. Контракт будет заключен на период с 1 января по 30 сентября 2020 года.

Ежесуточно счастливчик будет получать 1,1 миллиона рублей вне зависимости от того, проводятся работы по уборке и расчистке улиц или нет.

В последние годы такие конкурсы выигрывала компания «Магистраль», которая сделала набережную в Вологде с нарушениями. Кроме того, зимой компания была оштрафована за некачественную уборку снега на 255 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU