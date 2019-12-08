В Череповце председатель ТСЖ присваивала чужие деньги 5 лет

СЕГОДНЯ 20:05 2019-12-08T20:06:25+03:00

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В Череповце задержали председателя ТСЖ, которая присваивала себе деньги жильцов. Оказалось, что с января 2015 по 2019 год она потратила 170 тысяч рублей на себя. Нарушения обнаружили при проверке сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. УМВД по Череповцу сообщило, что 66-летняя женщина переводила деньги со счёта товарищества к себе на расчетный счет в виде зарплаты.

Еще в 2015 году председатель правления указала бухгалтеру, что она теперь должна будет получать дополнительное денежное вознаграждение каждый месяц, не смотря на то, что на общем собрании собственников ТСЖ ей установлена зарплата в размере 25 тысяч рублей.Так женщина присвоила себе 170 тысяч рублей.

Кроме того, женщина оплатила собственный штраф в размере 3000 рублей за счет средств собственников. На череповчанку завели дело по статье «Присвоение или растрата». Пенсионерке светит до 6 лет лишения.

ИСТОЧНИК KP.RU