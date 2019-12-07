Молодой мамаше грозит до 2 лет тюрьмы за украденную коляску

7 Дек. 23:16 2019-12-07T23:19:32+03:00

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В Череповце 26-летняя мать украла коляску. Женщина приехала в Заречье для улаживания квартирного вопроса. С собой у нее была надоевшая коляска - заедало колесо. Ей захотелось решить свою проблему за счет других. Злоумышленница обыскала лестничные площадки всего подъезда одного из жилых домов. На радость ей там стояла коляска, которая оказалась лучше ее собственной. Тогда молодая череповчанка подменила "транспортное средство" - себе забрала "обновку", а взамен оставила старую.

Пострадавшая обратилась в полицию города, где оперативники смогли разыскать воровку. Ущерб оценили в 3 тысячи рублей. Непутевой мамаше грозит до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU