Появились подробности жуткой аварии с горящим Москвичем у Кадуя

7 Дек. 19:34 2019-12-07T19:34:36+03:00

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6 декабря в половину шестого вечера произошло ДТП на 6 км подъезда к Кадую. УМВД по Вологодской области сообщило, что 32-летний череповчанин за рулем автомобиля «Москвич-2141» двигался со стороны поселка Кадуй, когда выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с автомобилем «Шкода Октавия», которым управлял 49-летний кадуйчанин.

Удар был такой силы, что отечественная легковушка вспыхнула. В ДТП трое пострадавших и один погибший. Госпитализированы оба водителя и 30-летний пассажир «Москвича». 33-летний пассажир «Москвича» погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU