2019-12-07T08:44:17+03:00
Происшествия

В Череповце осудили женщину, угрожавшую взорвать газом дом

Череповчанка Вера Жандармова обвинялась в ложном сообщении об акте терроризма
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов в суде рассмотрели дело череповчанки, которая собиралась взорвать жилой дом с помощью бытового газа. Женщина 16 мая позвонила в полицию и сообщила, что подорвет свое жилье на Советском проспекте. Оказалось, что звонившая Вера Жандармова была в долгосрочном запое и остановиться не могла, а когда вызвала скорую, чтобы ее отвезли в наркологию - в помощи ей отказали. Череповчанка на медиков обиделась и решила припугнуть взрывом.

Спасателям пришлось эвакуировать весь дом, отключить газ. Женщина вину признала, сослалась на свой алкоголизм. Подсудимой назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы с ограничением на смену места жительства и запретом выезда из города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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