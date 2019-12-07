В Череповце осудили женщину, угрожавшую взорвать газом дом
В городе металлургов в суде рассмотрели дело череповчанки, которая собиралась взорвать жилой дом с помощью бытового газа. Женщина 16 мая позвонила в полицию и сообщила, что подорвет свое жилье на Советском проспекте. Оказалось, что звонившая Вера Жандармова была в долгосрочном запое и остановиться не могла, а когда вызвала скорую, чтобы ее отвезли в наркологию - в помощи ей отказали. Череповчанка на медиков обиделась и решила припугнуть взрывом.
Спасателям пришлось эвакуировать весь дом, отключить газ. Женщина вину признала, сослалась на свой алкоголизм. Подсудимой назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы с ограничением на смену места жительства и запретом выезда из города.
ИСТОЧНИК KP.RU