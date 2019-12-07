Дюжину владельцев заниженных авто наказали в Вологде

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-07T08:29:59+03:00

ГИБДД выявило 12 нарушителей, которые внесли в подвеску автомобиля серьезные изменения

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В областной столице сотрудники ГИБДД задержали 12 водителей, которые внесли значительные конструктивные изменения в подвеску своих авто. Пресс-служба УМВД по Вологодской области сообщила, что 8 владельцев ТС устранили выявленные недостатки, остальные же их проигнорировали - в итоге, регистрация их машин прекращена.

Подобные изменения конструкции автомобилей грозят снижением безопасности для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU