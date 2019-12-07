В Череповецком районе ищут пропавшего дедушку

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-07T08:22:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Череповцом разыскивают 81-летнего пенсионера - Надеждин Николай Дмитриевич ушел с дачи 1 декабря. Пропал из населенного пункта 8 причал в Череповецком районе. До сих пор местонахождение неизвестно. Дедушка ростом 1 м 75 см, нормального телосложения, темные с сединой волосы, имеется щетина, серо-голубые глаза. Вышел в черной куртке и темных спортивках, утепленных сапогах, в вязанной черной шапке. С собой был складной нож.

С информацией о пенсионере просят звонить в полицию или 8 (800) 700 54 52. Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт собирают людей для поиска. Сбор в 10:00 по адресу Вологодская обл., Череповецкий район, садовые участки №7 АО, 11 линия.

ИСТОЧНИК KP.RU